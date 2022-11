Rallis on asjad osaliselt paika loksunud – Toyota ja Hyundai kuulutasid läinud nädalal välja sõitjad, kes tuleval aastal nende autode rooli istuvad. Pisut teadmatust siiski on: millistel rallidel stardivad poole kohaga töötavad staarid Sébastien Ogier (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai)?

Peamine küsimus on seni siiski veel vastuseta – mida teeb Ott Tänak, kes Hyundaist lahkudes sõitjateturu keema lõi? Kui ta uuel aastal rooli istub, siis on järele jäänud ainult üks variant: M-Sporti Ford. Paraku pole M-Sportilt midagi asjalikku kuulda, on pelgalt spekulatsioonid.