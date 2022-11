Gareth Bale: näitasime teisel poolajal tõelist iseloomu

„Ülemus raputas meid poolajal üles ja me muutsime mõnda asja. Poisid tulid teisele poolajale võideldes. Nägime teise poolaja alguses välja, et läheme mängu võitma. See oli suurepärane viigipunkt, kui arvestada, kus me olime. Näitasime iseloomu, läheme seda uuesti näitama. Meie esitus teisel poolajal oli fantastiline. See andis meile palju enesekindlust,“ lisas Bale.