Soome mänedžer kommenteeris Tänaku võimalikku üleminekut M-Sporti

Jouhki avaldas Ilta-Sanomatele arvamust, et Tänaku liitumine mingil viisil M-Spordiga on võimalik.

„Ma arvan, et kõige tõenäolisem variant on see, et ta ei sõidaks palju ja kui sõidab, siis ainult mõnel MM-rallil. Ma eeldan nii,“ oli Jouhki napp kommentaar Tänaku kohta.