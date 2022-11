Hispaania meedia: Ott Tänak hakkab uuel hooajal sõitma eratiimi eest

Sama tiimi peaks kolima ka Oliver Solberg , kes lahkus selle hooaja järel samuti Hyundaist. Nimetatud meeskonda juhiksid 2003. aasta maailmameister Petter Solberg, kes on Oliveri isa, ja Ken Block.

Monster üritab ära kasutada olukorda, et Red Bull ei ole Tänaku sponsor.

Hispaania väljaande andmetel sõidaksid Tänak ja Solberg 2023. aastal Ford Puma Rally1 autodega, kuid esialgu on lahtine, kas nad kuuluksid M-Spordi alla või moodustaksid uue eratiimi.

Väljaanne lisab, et teine variant on tõenäolisem ning sel juhul hakkaks renditud Ford Puma autode eest hoolitsema ettevõte RedGREY Team, mis kuulub Tänakule ja Markko Märtinile. Tänavu vastutas see eestlaste firma Hyundai Rally2 programmi eest.