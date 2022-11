Latvala nõuab vastuseid: selliseid põlenguid enam näha ei tahaks

WRC All Live eetrist oli näha, kuidas Sordo jättis kiiruskatse keskel ühel hetkel Hyundai masina seisma ning õige pea süttis auto põlema. Sordol ja kaardilugejal Candido Carreral tulekahju kustutada ei õnnestunudki.

Hyundai ajutine pealik Julien Moncet ütles WRC+ eetris järgmist: „Kardan, et siin on raske tehniliste probleemide põhjustele jälile saada, sest autost pole lihtsalt midagi järel. Tundub, et hübriidajam põleb samuti, seega ma ei tea, kuidas seda üldse peatada.“

Latvala loodab, et juhtunust tehakse järeldused. „Täna nägime päris suurt tulekahju, aga tulevikus ei taha me midagi sellist enam näha. Peab selgeks tegema, mis tegurid selle põhjutasid ja miks hübriidseade lõpuks põlema süttis. See on midagi, millega tuleb tegeleda,“ ütles Latvala, vahendab Rallit.fi.

Sordo asus koheselt oma autot kustutama, kuid ühe pulberkustuti jõud oli leekide puhkedes täiesti olematu. Latvala loodab, et tulevikus on ralliautodes paremad kustutid ja neid on vähemalt kaks.

„Põhimõtteliselt, kui auto süttib, tuleb see välja lülitada. Dani [Sordo] tegi kõik täpselt õigesti. Siis tuli teine ​​auto ja sealt võeti veel üks tulekustuti, kui esimene otsa sai. Seevastu jäi auto nüüd keset teed. Seda oli raske liigutada, kui see põlema hakkas,“ rääkis Latvala ja lisas: „Mida ma muudaks, on see, et autos peaks olema kaks tulekustutit. Nii juhile kui ka kaardilugejale. Ma arvan, et see tõstaks ohutuse paremale tasemele.“