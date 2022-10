Nabi jäi spordikohtus süüdi, ent kas ta on ohver või patune?

Nagu üks pool arvas ja teine kartis, tunnistas rahvusvaheline spordiarbitraaž ( CAS ) maadleja Heiki Nabi süüdi mitte otseselt dopingutarvitamises, vaid selles, et tema proovist leiti keelatud ainet letrosooli. Kuna dopinguvastaste reeglite järgi vastutab sportlane oma puhtuse eest ja Nabi ei suutnud tõendada, et letrosool sattus tema organismi juhusliku saastumise teel, ei jäänud üle muud, kui kahekordne maailmameister patuseks tembeldada.

Maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi on kogu karjääri olnud mustersportlane. Ta on võitnud seitse tiitlivõistluste medalit, on aus ja sirgjooneline. Ja korraga… Mullu jaanuaris Ungaris treeninglaagris olles andis ta dopinguproovi, milles tuvastati mikrokogus keelatud ainet. Šokis olid kõik: sportlane, treenerid, maadluskogukond, Eestimaa rahvas... Oli meie kangelane, nüüdisaegne Kalevipoeg, aga nüüd...