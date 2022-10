Mängivad legendid on hädas. LeBron Jamesi Lakers jätkab võiduta, Tom Brady sai karjääri ühe piinlikuma kaotuse

Los Angeles Lakers kaotas pühapäeval Portland Trail Blazersile 104:106 ning kolme mängu järel on meeskonnal tabelis kirja baranka. James tegi taaskord viisaka partii, sest ta arvele jäi 31 punkti (visked platsilt 12/22), kaheksa lauapalli ning kaheksa korvisöötu. Tõsi, rünnakul säramine tuleb suuresti kaitse arvelt, kus 37-aastane äär enam eriti ei pinguta.

Lakersil on probleeme igas liinis, sest vanameister James näib olevat jätkuvalt tiimi parim mängija. Klubi teine täht Anthony Davis pole jätkuvalt suutnud liidriroll enda õlule võtta, Russell Westbrooki minek on aga nii nukker, et viimases matšis võeti ta lõpu eel pingile, ja pink on täis rollimängijaid, keda ei saa pidada NBA mõistes isegi keskpärasteks korvpalluriteks. Eriti karm on tiimi kaugvisete tabavus, sest kolmes mängus on sopsanud 118st üritusest vaid 25. Lakersi seisu võtab hästi kokku viimane matš, kus Portlandi keskmängija Jusuf Nurkić otsustas Davise katmise asemel nina nokkida ning ja viimane uhaski kolmese vastu korvilaua äärt.

Jamesilt uuriti kohtumise järel just Westbrooki mannetu mineku kohta ning 206 cm pikkune äär polnud nõus sellest rääkima. „Mulle ei meeldi kaotada. Ma jälestan kaotamist. Mind ei huvita, mida ma olen karjääris varem teinud või millises seisus on tänavune hooaeg - ma vihkan kaotamist,“ lausus James. „Te võite kirjutada Russist ja kõigest sellest, aga ma pole siin selleks. Ma ei räägi temast. See pole minu asi. Olen see, kes ma olen.“

Jätkuvalt pole näha häid optsioone, kuidas Lakers võiks end mudast välja rebida. Üks variant oleks Westbrooki vahetamine kellegi vastu, aga sellega peaks LA klubi kaasa andma tuleviku esimese ringi draftivalikud. Ja seda klubi (veel) teha ei soovi.