11 põletavat küsimust ja vastust NBA hooaja eel. Kes kroonitakse meistriks ja kes põrub? Millisel klubil ja treeneril on tõe hetk?

Milline klubi tegi kahe hooaja vahel parimaid otsuseid?

Teisalt on neil nüüd tagaliinis Mitchell (26-aastane) ja Darius Garland (22), eesliinis Evan Mobley (21) ja Jarrett Allen (24) ning jätkuvalt on pingil sügavust. Tundub diil, millega meeskond kindlustas endale helge tuleviku - sel põhihooajal vaevalt nad idas suudavad tippudega madistada, aga samas peaks olema särtsu täis tiim, mis näitab liiga üht lõbusamat korvpalli. Samm edasi seegi.

76ers sai juurde nooruse eliksiiri joova kaitselõvi P.J. Tuckeri, kiirete kätega De'Anthony Meltoni ja Danuel House'i, kelle trumbiks on see, et ta pole Furkan Korkmaz. Hiljem lisati Montrezl Harrell, kellest on eelkõige kasu põhihooajal. Kõige krooniks nõustus talvel tiimi toodud James Harden oma palka 14 miljoni dollari võrra vähendama. Lugu on hämar, aga siiamaani pole kuulda olnud, et NBA kavatseks võistkonda mingil moel karistada.