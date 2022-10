Steven Gerrardi tool kõigub, Aston Villa jahib Pochettinot

„Ma arvan, et oleksin rumal, kui ma ei muretseks ega oleks teadlik, mis seisus me oleme,“ ütles Gerrard viimase kaotuse järel. „Iga kord, kui olen meediaga rääkinud, olen ma avatult suhelnud ning ma ei varja end vastutuse, kriitika ega vile eest, mis täna tribüünidelt kostab. Aga mida ma ütlen, on see, et kui need mängijad suudavad korrata seda esimese tunni esitust (Chelsea vastu - toim.), ei usu ma, et sellel meeskonnal tekib probleeme ja kindlasti ei ole me enam seal, kus me hetkel tabelis oleme.“