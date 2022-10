Miks Hiiu staadioni ehitus ikka veel alanud ei ole? Jalgpalliliit selgitab

2020. aasta juulis, kui Eesti Jalgpalli Liit (EJL) otsustas, et tasub FC Flora 2001. aastast üleval olnud võla Tallinna linna ees, sõlmisid linn ja jalgpalliliit kokkuleppe, et liit investeerib linnale kuuluvasse jalgpallitaristusse vähemalt 1,596 miljonit eurot, millest 650 000 eurot on arvestatud Hiiu staadioni arendamiseks.