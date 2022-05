Ekstreener Getulio Aurelio Fredo nõuab Nõmme Kaljult kohtus hüvitist

Getulio Aurelio Fredo hagi Nõmme Kalju FC vastu on töölepingu lõpetamise, töötasu ja hüvitisenõudes, kirjutab Õhtuleht .

Läinud aastal sai Fredo jalgpallis tegutsemise keelu ning tema kriminaalasi on jätkuvalt uurimises. Nimelt on treenerit avalikult süüdistanud seksuaalses ärakasutamises naisjalgpallur, kelle väitel toimus see siis, kui ta oli 14aastane.