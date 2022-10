Alpine'i F1 meeskond leidis Alonsole asendaja, Red Bulli sõsartiimiga liitus endine maailmameister

Pärast seda, kui kahekordne maailmameister Fernando Alonso andis juuni lõpus ootamatult teada, et on sõlminud järgnevateks aastateks pika lepingu Aston Martiniga, vallandus sõitjateturul korralik tohuvabohu.

Nüüd on see saaga aga lõpuks oma lahenduse leidnud, sest Alpine'i tiim andis ametlikult teada, et järgnevatel aastatel võtab Esteban Oconi kõrval koha sisse Pierre Gasly, kes on viimased neli hooaega sõitnud Red Bulli sõsarmeeskonnas AlphaTauris. Saab olema huvitav näha, kuidas kahe prantslase koostöö sujuma hakkab, sest Ocon ja Gasly pole teinud suurt saladust, et nende omavaheline läbisaamine on pehmelt väljendudes kehv.