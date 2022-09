„Silly season“ F1-s täies hoos! Kohti on vähe, kandidaate palju ja küsimärke veel rohkem

Autospordimaailmas tuntud niinimetatud silly season ehk aeg, mil meeskonnad otsivad uueks hooajaks sõitjaid ja piloodid samaaegselt töökohta, on vormel 1 sarjas täies hoos. Kümnest F1 tiimist vaid on uueks hooajaks sõitjate osas kõik selge. Red Bullis jätkavad teise MM-tiitli poole kihutav Max Verstappen ja mehhiklane Sergio Perez. Ferraril on pikad lepingud sõlmitud Charles Leclerci ja Carlos Sainziga. Mercedeses jätkab briti duo, seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ja George Russell.