Kontaveit ainult Kanepi alistamisega ei rahuldu. „Loomulikult tahan ka finaali võita!“

„Mul oli hea meel täna kodupubliku ees Kaiaga väljakut jagada, see oli eriline hetk. Olen rahul, kuidas ma täna mängisin ning milline see tulemus lõpuks jäi. Kaia on väga hea mängija. Teadsin, et pean tema võitmiseks mängima oma parimat tennist. Pidin olema agressiivne, üritama ise initsiatiivi võtta ja nii palju kui võimalik mängima ründavat tennist,“ rääkis Kontaveit pressikonverentsil.