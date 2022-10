FOTOD | Robot Bobil on Tallinna WTA turniiril tähtis ülesanne

WTA tenniseturniiril Tallinn Open on tänastest poolfinaalidest alates kohtunikel ja pallilastel väljaku peal abiks pakirobot Bob. Et kasutatud palle mitte lihtsalt prügikasti visata, viib Bob need pallilaste väikse abiga spetsiaalsesse konteinerisse, kuhu kogutakse kokku pallid, mis hiljem taaskasutusse paisatakse.