Ott Tänak hoiab pühapäeva eel kolmandat kohta: päris halb päev oli

Teisel kohal asuva Sebastien Ogier' (Toyota) edu Tänaku ees on 17,4 sekundit. Hoolduspausile läks eestlane veel teisel kohal, kaotust Rovanperäle oli 4,6 sekundit. Siis määrati eestlasele aga 10-sekundiline ajatrahv Hyundai tiimi eksimuse tõttu.

Pärastlõunastel katsetel Tänak enam Rovanperäle ja Ogier'le vastu ei saanud ning kaotas iga katsega aega juurde. Suurim kaotus tuli 11. kiiruskatselt, kus ta jäi Rovanperäle alla 17,9 sekundiga. Eestlane andis päeva jooksul korduvalt mõista, et pole autos päris kõigega rahul ning Toyotadele ta vastu ei saa.

„Ei ole olnud just hooaja parimaid päevi, pigem üks halvemaid,“ tõdes Tänak kohaliku aja järgi laupäeva õhtul WRC All Live eetris. „On tulnud trahve ja on olnud muid probleeme, aga oleme päeva lõpuks siin kohal ja kolmandal positsioonil. Seega pole kõik halvasti.“

Mis on olnud suurim muutus võrreldes reedega, kus Tänak oli selgelt võidukonkurentsis? „Mõned tehnilised probleemid on olnud. Kui pidamine on hea, võime sõita päris korralikult. Pärastlõunal, kui teed olid vett täis ja mudased, siis oli keeruline.“

Pühapäeval on ees neli kiiruskatset kogupikkusega vaid 31,18 km. Virtuaalselt on Rovanperä edu üldarvestuses Tänaku ees 63 punkti (punktikatset arvestamata). Kui ralli lõpuks on soomlase edu Tänaku ees vähemalt 60 silma, kroonitakse ta 22 aasta ja ühe päeva vanusena ralliajaloo noorimaks maailmameistriks.

Tänaku sõnul sai tiitliheitlus juba ammu läbi. „Kalle pani hooaja alguses kõik paika ära. See oli ajakirjanduse jutt, et keegi on veel temaga konkurentsis. Ta on teinud sel hooajal muljetavaldavat tööd,“ tunnustas eestlane konkurenti.

Uus-Meremaa ralli jätkub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva, 14. kiiruskatse algab kell 00.32.