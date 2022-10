Tänak ja Neuville said Hyundai tiimi vea tõttu teist korda karistada

Nimelt leidsid kohtunikud, et kõigi kolme Hyundai masina hübriidajamid andsid reedesel SS7-l lubatust rohkem võimsust. Sarnasel põhjusel said Tänak ja Neuville juba eile 1. kiiruskatse eest viiesekundilise ajakaristuse. Sedapuhku määrasid kohtunikud kõigile kolmele Hyundai sõitjale kümnesekundilise ajakaristuse. Tänaku masina puhul leidsid kohtunikud, et lubatud 140 kJ asemel tootis hübriidajam juurde 145,71 kJ. Neuville'il oli vastav näitaja 145,4 ja Solbergil 145,43.