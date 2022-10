Pärnu Sadam alistas tänu viimaste sekundite vabavisetele Viimsi/Sportlandi

Pärnu Sadama kapten Mihkel Kirves enne kohtumist: „Hooaja esimene kaua oodatud kodumäng lõpuks käes. Saame esmakordselt pärast Eesti meistritiitli võitu mängida kodupubliku ees ja vastase vastu, kellelt saime eelmine aasta Eesti-Läti ühisliigas valusa kaotuse viimase sekundi viskest. Oleme viimased viis mängu mänginud tugevate välismaa satsidega ja kaotanud. Tahame tagasi saada võidureele. Meeskond on valmis võitlema, et alustada koduliigat võidukalt. Mõlemad võistkonnad on läbinud korraliku uuenduskuuri, aga tuttavaid nägusid on sellegi poolest. Loodame, et tuleb palju rahvast saali ja saab Siim-Markus Postile näidata, et tegi suvel vale valiku.“