Loetud päevad alguseni: Delfi tellijad näevad hooaja jooksul üle 200 koduse korvpallimängu

Eesti Korvpalliliit, Delfi Meedia ja Telia leppisid kevadel kokku koostöö jätkumise koduste korvpalliliigade ülekannete korraldamisel ja vaatajateni vahendamisel veel kolmeks hooajaks. Korvpallifänni jaoks tähendab see, et põhiturniiril kord nädalas, play-off'is juba tihedamalt jõuavad nii Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga kui ka Korvpalli Meistriliiga kohtumised vaatajani Inspira telekanalil, nii need kui ka kõik ülejäänud Eestis toimuvad mängud on nähtavad Delfi TV-s, tänavusest hooajast Delfi Kogupaketi tellijatele. Esmakordselt on koostöö raames kokku lepitud ka naiste liiga olulisemate kohtumiste otseülekannete vaatajateni vahendamine.

Samm jätkusuutlikuma mudeli poole

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnul on vajadus kõikide ülekannete nägemiseks tellijaks asuda samm liiga professionaalsemaks muutumise teel, sest tähendab ka meediapartnerite senisest suuremat panustamist ülekandeõiguste hankimisel ja pilditootmisel.

„Tänu meediapartnerite panusele on meil sellel aastal võimalik Eesti meistrivõistluste medalitega anda klubidele kaasa ka rahaline toetus. See on oluline verstapost meie tegevustes, nüüd on see hetk käes ja loodame siit sammhaaval edasi liikuda - üheskoos kasvatada ülekannete tellijate hulka, et korvpall ja klubid fännide panusest tugevamaks muutuksid. Aitäh Delfile, aitäh Teliale. Aitäh fännidele, sest ka Teie olete selles protsessis väga suureks toeks,“ sõnas ta.

Delfi jaoks tähistab käesolev sügis kümne aasta möödumist Eesti Korvpalliliiduga alanud koostööst. Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul muudab ülekannete maksumüüri taha viimine nii liiga korraldamise ja ülekannete tootmise majanduslikult jätkusuutlikumaks nii alaliidu, klubide kui ka meediapartnerite jaoks.