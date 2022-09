DELFI VIDEO | Poolfinaalis Kontaveitiga kohtuv Kanepi: see on suur asi Eesti tennise jaoks

„Olen väga õnnelik, et võitsin ja olen õnnelik, et Anett võitis. Meie omavaheline mäng on suur asi Eesti tennise jaoks,“ sõnas Kanepi platsil mängujärgses intervjuus.

„Ilmselt pidi see meie mäng toimuma just Tallinnas,“ lisas Kanepi, kes lõi täna neli ässa ja realiseeris üheksast murdepallist kolm.

„Hetkel veel väsimust ei tunne, aga tavaliselt peale mängu ei tuntagi,“ rääkis Kanepi veidi hiljem pressikonverentsil. „Lõpus ma proovisin hästi julgelt mängida, see õnnestus ja sellepärast võitsingi.

Otsustava seti kiiret lõppmängu valitses algusest peale Kanepi ning ta võitis selle kolmandalt matšpallilt 8:6. „Ega ma väga närvis ei olnud. See on huvitav seis, küll pingeline, aga huvitav,“ arutles Kanepi.

Kanepi võit tähendab ühtlasi, et poolfinaalis ootab ees Kontaveit. Esmakordselt lähevad Kanepi ja Kontaveit ametlikus matšis omavahel vastamisi. „Ma ei tea, mida sealt oodata. Eks homme selgub,“ vastas Kanepi küsimusele, mida poolfinaalist oodata. „Minu jaoks on see sama tähtis nagu iga teine võistlusmäng.“

„Ta on kümme aastat noorem ja siin ei ole väga mingit küsimust,“ veeretas Kanepi favoriidikoorma pigem kaasmaalanna õlgadele. „See on rõhkem sõu rahvale. Tahetakse teada, kes on parem. Anetil on aga paremad tulemused ja ta on minust tabelis eespool.“

Kanepi ja Kontaveiti kohtumine algab laupäeval kell 18. Teise finalisti selgitavad Belinda Bencic (WTA 14.) ja Barbora Krejcikova (WTA 27.).