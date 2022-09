Kontaveit: ma ei vaidle tavaliselt kohtunikega, kuid see oli sürreaalne

Kontaveit tunnistas mängu järel, et kuna tema senine ainus matš belglanna vastu toimus juba üheksa aastat tagasi, ei osanud ta kohtumisest midagi oodata.

„Ma olin temaga kunagi ammu kohtunud, aga siis see mäng nägi teistsugune välja. Väga ei teadnud, mida oodata, aga nägin see turniir ta matše ja teadsin, et ta mängib siin väga hästi,“ ütles eestlanna.

„Ma olin teine sett võib-olla üllatunud, kui ta hakkas veel agressiivsemalt mängima. Mul olid jalad pidevalt õhus ja ta tegi mu elu väga raskeks. Tundsin, et pean ise servi paremaks saama, et ta ei saaks neid lööke nii mugavalt lüüa,“ rääkis Kontaveit.

„Vastane servis väga ebamugava vindiga, mul oli tema teisi serve väga keeruline rünnata. Ma jään muidugi rahule, sest suutsin lõpuks mängu enda poole pöörata. Vastane mängis tõesti väga head tennist. Ma arvan, et võitlesin väga hästi ja tulin rasketest olukordadest välja.“

Pukikohtuniku draama

„Ma ei ole mängija, kes pukikohtunikuga vaidleks või õiendaks. See oli ebavajalik, et ta pidas vajalikuks seda sisse kukkunud servi auti lugeda ja joonekohtuniku otsust muuta. See oli minu jaoks nii sürreaalne, pluss vastane lõi palli pool meetrit auti. Ma arvan, et ta (kohtunik) sai ise ka aru, et tegi vea, aga see mõjutas mind veel mitu punkti. Olin ärritunud, sest see polnud õiglane otsus,“ kommenteeris Kontaveit mängu kõige vastuolulisemat hetke, mis oli viimases geimis.

Kontaveit lisas, et väsimust ta veel ei tunne. „Ma arvan, et me oleme sellise kavaga harjunud. Usun, et olen heas vormis ja tore ju kodupubliku ees mängida.“

Võimalik mäng Kanepiga

„Ma arvan, et kõik kindlasti ootavad seda. Olen seda kuulnud juba enne turniiri, turniiri ajal ja arvan, et kuulen sellest peale turniiri ka. Muidugi on inimestel põnev näha, kui me kokku läheme ja kes võidab, aga ma arvan, et üks mäng ei defineeri seda, kes parem on. Ma arvan, et lihtsalt kui see kohtumine tuleb, siis seda võiks tähistada, et meil on kaks sellise tasemega tennisisti ning, mitte seda, kes parem on,“ kommenteeris Kontaveit.