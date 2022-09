OTSEBLOGI | Ott Tänak heitleb Toyota kolmikuga Uus-Meremaa rallil liidrikoha nimel

Maailma parimad rallipiloodid on sel nädalal maakera kuklapoolel, kus sõidetakse WRC-hooaja 11. etapp. Uus-Meremaa ralli teisel pikal võistluspäeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 88,28 km. Laupäevale läheb liidrina vastu Elfyn Evans (Toyota), kes edestab Tänakut 4,8 sekundiga. Kolmas on Sebastien Ogier (Toyota, +6,5) ja neljas Kalle Rovanperä (Toyota, +7,0).