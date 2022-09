Kanepiga kohtuval Ostapenkol on selja taga 20-tunnine lennureis: tean, mida Kaialt oodata

Lõuna-Koreast pärast pikka reisi Eestisse jõudnud Ostapenko tegi teisipäeva õhtul Foruse spordikeskuses trenni. Seejuures oli tennisefännide jaoks Ostapenko osalemine küsimärgi all, sest pühapäevases finaalis mängis ta vigastatud jalaga.

Kui esialgu arvati, et Ostapenko tegi jalale liiga finaalis, siis teisipäeval selgitas lätlanna, et vigastus oli juba varasemast ajast. „See juhtus juba varem. Finaalis lõi see üha rohkem välja ning sellepärast oli mul raske teises setis lõpuni võidelda,“ vahendas Läti Delfi Ostapenko sõnu. „Loomulikult tahtsin lõpuni vastu panna, aga see oli keeruline.“

Ostapenko ei teinud saladust, et on pikast reisist väsinud. „Ma ei pane homseks omale pingeid peale, sest olen samuti inimene,“ lisas lätlanna. „Reis oli pikem kui 20 tundi, see on päris keeruline.“

„Olen Kanepi vastu varem mänginud. Tean, kuidas ta mängib ning mida temalt oodata. Mõistagi mängib Kaia kodus ja see võib olla eeliseks, aga samas võib teda ka närvilisemaks teha,“ vaatas Ostapenko kolmapäevase mängu suunas. Lätlanna avaldas ühtlasi lootust, et kodumaalt on toetajad talle Tallinnasse kaasa elama tulnud. „Loomulikult oleks toredam Lätis mängida. Olen kodumaale praegu nii lähedal ja tekib küsimus, miks ei võiks meil selline turniir olla.“

Kanepi ja Ostapenko matš on kavas kolmapäeval kell 18. Delfi TV teeb kõikidest peaväljakumatšidest otseülekande. Ülekandeid näevad vaid Delfi Kogupaketi tellijad.