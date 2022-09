Närvilise mängu võitnud Anett Kontaveit: publik andis mulle lisaenergiat

Järgmises ringis kohtub Kontaveit tšehhitari Tereza Martincovaga (WTA 75.), keda ta on varem kaks korda võitnud, viimati alles hiljuti Cincinnati WTA 1000 turniiri teises ringis kolmes setis.

„Plaan oli proovida rohkem enda mängu peale suruda. Meile mõlemale meeldib agressiivselt mängida ja ise initsiatiivi võtta. Olin valmis tugevaks ja raskeks lahinguks ja seda see ka oli. Mul on väga hea meel, et suutsin lõpu võitlusega ikka ise peale jääda.“