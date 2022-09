DELFI FOTOD | Eesti jalgpallikoondis alustas ettevalmistust Rahvuste liiga mängudeks

Eestil on D-divisjoni teises alagrupis kahe vooruga kirjas kaks võitu. Eesti on ühtlasi ainus, kel septembris veel kaks mängu pidada, sest Malta ja San Marino on juba omavahel kahel korral kohtunud. Kui Eesti reedel Malta alistab, on neil esikoht ning pääse Rahvuste liiga C-divisjoni tagatud.