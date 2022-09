Red Bulli pealik avaldas noore vormeliässa nime, kelle mitte palkamist ta kahetseb

21-aastane Piastri on teinud vormelimaailmas viimaste aastatega kõva tõusu. Ta võitis 2019. aastal Renault Eurocupi, järgmisel hooajal F3 sarja ning mullu esimesel katsel ka F2 sarja. Tulevasest aastast liitub austraallane McLareni F1 tiimiga.

Piastri sõitis F4-s ja Renault' sarjas Ardeni võistkonnas, mille asutajaks on Horner. „Ta oli loomulikult märkimisväärne talent,“ meenutas Horner F1 sarja podcastis „Beyond the Grid“, vahendab Motorsport. „Red Bullil oli toona võimalus ta värvata, aga me ei kasutanud seda. See on miski, mida kahetsen. Mis ta seejärel F3-s ja F2-s saavutas, on fenomenaalne.“

Kuigi Piastri liitub McLareniga, kuulus ta viimased aastad Alpine'i tiimi juuniorprogrammi. Piastri ümber vallanduski sel suvel veider skandaal, kui Alpine teatas tema edutamisest F1 tiimi. Piastri ise avaldas seejärel, et ei tea asjast midagi ning Alpine'is tuleval hooajal ei sõida. Õige pea selgus, et Piastril olid käed löödud juba McLareniga. Pärast paarikuist veidrat skandaali, mille käigus Alpine lootis juriidilistega nippidega Piastrit endale hoida, otsustas rahvusvahelise autoliidu FIA lepingukomitee, et kehtima jääb Piastri leping McLareniga.

Horneri sõnul poleks Red Bullis midagi sellist juhtunud. „Ma ei olnud aga (suvel juhtunus) osaline. Raske on hinnata, mis oli kellelegi lubatud jne,“ märkis ta. „Kindlasti oli see mitmele osapoolele ootamatu asjade käik.“

Alpine otsib endiselt asendust kahekordsele maailmameistrile Fernando Alonsole, kes järgmisel hooajal hakkab sõitma Aston Martinis. Alpine loodab Red Bulli sõsartiimist endale palgata Pierre Gasly. Red Bull on nõus laskma prantslasel lahkuda, kuid ainult siis, kui nad omakorda talle asenduse leiavad.

Motorsporti teatel ei plaani Red Bull ühtegi oma juuniorit AlphaTaurisse edutada. Horneri sõnul on nende programm siiski jätkuvalt heas seisus. „Jätkame noortesse investeerimist. Meil on mitmeid suurepäraseid sõitjad, alates kardispordist.“