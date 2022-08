Helmut Marko Vipsi skandaalist: mind ajab närvi, et see juhtus rumala videomängu tõttu

Marko vihjas, et nad olid sunnitud 21-aastase Vipsi kohta nii karmi otsuse tegema, sest ajakirjandus puhus skandaali väga suureks.

„Inglise ajakirjandus vallandas nii tohutu tormi, et Red Bullil ei jäänud muud üle, kui ta [Vips] meeskonnast kõrvaldada. Ta on 21-aastane ja ta on vabandanud,“ sõnas austerlane Motorsport-totalile.

Eriti arusaamatuks peab Marko, et skandaal puhkes seetõttu, et Vips mängis koos tiimiliikme Liam Lawsoniga vabal ajal Twitchi striimis videomängu Call of Duty.

„Mind ajab närvi, et see juhtus rumala videomängu tõttu, sest neil polnud pärastlõunal midagi paremat teha. Ma ei saa aru, kuidas saab midagi sellist üle kahe minuti mängida,“ nurises 79-aastane Marko ja lisas: „No see on noorus. Ma ei oska sellega midagi peale hakata.“

Kui Red Bull lõpetas tiimi testi- ja varusõitjaks olnud Vipsiga koostöö, siis Hitech, mis on eestlase kodumeeskonnaks vormel-2 sarjas, andis teada, et eestlane saab hooaega jätkata.

Vips ise on skandaali kommenteerinud järgnevalt: „Tegin meeletu vea ja solvasin sellega paljusid inimesi. Neil on igasugune õigus neid asju minu kohta öelda. See intsident muutis mind alandlikumaks ning olen lihtsalt väga tänulik, et Hitech andis mulle teise võimaluse. Nüüd on mu peamiseks eesmärgiks hooaega edukalt jätkata ja tuua tiimile häid tulemusi. Aga veelgi tähtsam on see, et tahan saada paremaks inimeseks ja näidata kõigile, et olen õppust võtnud.“