Hyundai bossi sõnul saab Ott Tänaku lepingu lõpetada

Viimastel nädalatel on käinud Ott Tänaku ümber suured spekulatsioonid. Nüüd kirjutab Soome meedia, et Hyundai WRC-meeskonna tegevjuhi kohusetäitja Julien Moncet on andnud mõista, et eestlase lepingu saaks lõpetada enne tähtaega.