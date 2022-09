Rallieksperdi sõnul tuleks Tänakul uppuvalt laevalt põgeneda: ma ei ole ainus, kes nii arvab

Evansi hinnangul on viimased kuud andnud hulgaliselt vihjeid, et Tänak võib peagi uuesti meeskonda vahetada, tuues ühe näitena välja Toyota presidendi Akio Toyoda salapärase sõnumi, mille ta eestlasele pärast Belgia rallit saatis.

„Ott, õnnitlused võidu puhul. Saatsin sulle 2019. aasta detsembris sõnumi, kus oli kirjas: „saame poodiumil uuesti kokku ja ma pritsin sind šampusega üle!“ Paraku Belgias nii ei läinud, aga Jaapanis juhtub see kohe kindlasti,“ sõnas Toyoda Augusti keskpaigas.

„Sellest on võimalik igasugu asju välja lugeda, kuid üks on selge, vastastikune austus nende kahe mehe vahel on meeletu,“ kirjutas Evans.

Rallieksperdi sõnul võis saada Kreeka MM-ralli, kus meeskond ei käskinud Thierry Neuville'il oma kohta üldarvestuse huvides eestlasele loovutada, viimaseks piisaks Tänaku karikas: „Kogu lugu on võtnud pöörde. Ma ei plaaninud seda teemat uuesti puudutada, aga Tänaku järgmine käik on vääramatult seotud Hyundai presidendi Sean Kimi pühapäeval tehtud otsusega.“

„Ja ma ei ole ainus, kes nii arvab. Ka mõnest meeskonna nurgast kostub täpselt samasugune hinnang,“ lisas Evans.

„Kui räägime kolmikvõidust, siis seal poleks olnud ju mitte mingit vahet, kui Neuville'i asemel oleks Kreekas võidutsenud hoopis Tänak. Me oleksime ikkagi ajalugu teinud. Aga mida ütleb see meie konkurentidele, et me sõitjate positsioone ära ei vahetanud?“ rääkis Evansile üks Hyundai meeskonna liige. „Eelmisel aastal tegime alalõpmata selliseid otsuseid. Andrea Adamo ja Alain Penasse tegid neid igal pool ja igal ajal. Nad leidsid pidevalt nutikaid viise, kuidas meeskonnale punkte juurde tuua, aga nüüd anname neid lihtsalt ära,“ lisas ta.

Evans arutas seejärel ka Tänaku võimalikku liitumist M-Spordiga ning leidis, et hoolimata Fordi alarahastusest, saaksid ka nemad ilmselt Tänaku nõusse: „Kas nad jõuaksid kokkuleppe? Jah, ma usun sellesse. Ning kas Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja saaksid järgmise hooaja lõpuni kestvast lepingust lahti? Jah, ma usun, et saavad.“