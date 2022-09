Venemaa antidoping lõpetas Kamila Valijeva juhtumi uurimise

„Kinnitan, et ükski kliinilises meditsiinis praktiseeriv arst ei saa aru, miks on trimetasidiin kantud WADA dopingainete nimekirja. See ei kahjusta sportlase tervist ega paranda sooritusvõimet – see on teaduslikult tõestatud fakt. Ainus põhjendus, mille WADA välja käis, oli see, et trimetasidiini – nagu ka meldooniumi – tarvitavad paljud Ida-Euroopa sportlased. Aga siis tuleks keelata ka C-vitamiin, mida kasutavad pea kõik maailma atleedid,“ selgitas Mardna Pekingis Eesti Päevalehe ajakirjanikule Jaan Martinsonile.