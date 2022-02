Valijeva võistlema lubamine kütab kirgi. USA sprinditäht: miks mind olümpialt eemale jäeti? Ainus erinevus on nahavärv

Spordiarbitraaž otsustas, et esialgse õiguskaitse korras jääb jõusse Venemaa antidopingu otsus ajutine võistluskeeld tühistada. Valijeva poolt detsembri lõpus antud dopinguproovist leiti trimetasidiini tarvitamise jälgi. Tegu on keelatud ainete nimekirja kantud ravimiga, mida tarvitatakse südame tugevdamiseks.

Eesti olümpiakoondise arst Mihkel Mardna näiteks üldse ei mõista, miks trimetasidiin on keelatud.

„Kinnitan, et ükski kliinilises meditsiinis praktiseeriv arst ei saa aru, miks on trimetasidiin kantud WADA dopingainete nimekirja. See ei kahjusta sportlase tervist ega paranda sooritusvõimet – see on teaduslikult tõestatud fakt. Ainus põhjendus, mille WADA välja käis, oli see, et trimetasidiini – nagu ka meldooniumi – tarvitavad paljud Ida-Euroopa sportlased. Aga siis tuleks keelata ka C-vitamiin, mida kasutavad pea kõik maailma atleedid,” selgitas Mardna Pekingis Eesti Päevalehe ajakirjanikule Jaan Martinsonile.

Seevastu suvel totral kombel kanepi suitsetamise järel positiivse proovi andnud ja 30-päevalise võistluskeelu tõttu olümpialt eemale jäänud USA sprinter Sha’Carri Richardson ei mõista, miks Valijevale rohelist tuld näidati.

Temal oli ju analoogne lugu, kanep ei paranda sprindivõimekust, kuid USA antidoping talle ei halastanud. Eelmisel hooajal oma 100 m jooksu margi 10,72 sekundini viinud naine oli pettunud ja kirjutas sotsiaalmeedias: „Kas me saaksime selge vastuse, mis moodi see olukord erines minu omast? Mu ema suri ja ma ei saanud joosta ja olin samuti medalisoosik. Ainuke erinevus, mida mina näen, on see, et olen noor mustanahaline neiu.”

Vahelejäämise järel tunnistas Richardson ausalt üles, et oli ema leinates kasutanud kurbuse leevendamiseks kanepit. Võistluskeelust see teda ei päästnud ja ameeriklanna tunnistas oma viga ja aktsepteeris talle määratud karistust.

Üks erinevus on siiski veel. CAS tõi oma otsuses välja selle, et tegu on alla 16-aastase ehk nö „kaitstud isikuga”. Lisaks rõhutas CAS, et antud otsus lubab Valijeval võistelda, kuid ei tähenda seda, et konkreetne dopingukaasus oleks lõppenud.