Maadlusliit otsustas Arvi Aavikuga töösuhte lõpetada. Asepresident: kogu tema kuvand kahe juhtumi peale kokku ei ärata usaldust

Samuel ütles Delfile antud kommentaaris, et juhatuse otsuse kaalukeeleks sai teine juhtum - 15-aastast maadlejat nähti ühel sügisesel pidulikul koosviibimisel Aaviku käevangus, treeneri käsi neiu puusal. Nii treener, õpilane kui ka tema vanemad kinnitasid Ekspressile, et probleeme pole ning ajakirjanduses avaldatud fotosid on lapsele ülekohtuselt ning vääralt mõistetult suure kella külge pandud.

Alaliidu asepresident Tanel Samuel: "Täna kogunes juhatus, treenerite kutsekomisjon, Henn Vallimäe Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusest ning inimene EOK-st. Käisime läbi kõik need etteheited, mis Arvi Aavikule on tehtud. Pärast seda ümarlauda tegi juhatus otsuse, et ei pikenda tema lepingut. Meil on hetkel käimas vastavale ametikohale konkurss, kus tema ainsana kandideeris."