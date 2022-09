Briti korvpallur pärast kaotust Eestile: häbi on!

„Olen masendunud... Piinlik on, olen ärritunud,“ sõnas Nelson vahetult pärast mängu.

„Muidugi on see frustreeriv ja oleme endast väljas, aga nii need asjad paraku lihtsalt on,“ lisas London Lionsis mängiv Nelson, kes tabas mängust 14-st viskest kolm ja tõi seitse punkti.