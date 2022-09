Horvaatia koondise ameeriklane: ma ei teadnudki, et Eesti on selline korvpalliriik

„Atmosfäär oli täna hullumeelne,“ sõnas Smith, kirjutab basketnews.com. “Ma ei teadnudki, et nad (Eesti) on selline korvpalliriik .“

„Nad olid kartmatud, nad tahtsid kogu hingest näidata, et on selle taseme (EMi) meeskond. Meil oli 3-4 NBA mängijat, aga eestlasi see ei heidutanud. Nad tõesti mängisid. Ma jään huviga nende mänge jälgima, sest nad võivad tõesti väga heaks satsiks saada,“ kiitis Berliini Alba mängumees.

Smith lisas, et tänases põnevusmängus said otsustavaks eeskätt kogemused. „Ma arvan, et meie varasemad kogemused sellistest mängudest oli täna määrav. Meil on NBA-mehed, mängumehed, kes mängivad Euroopas hullumeelsetes keskkondades. Mina, Kruno (Krunoslav Simon), Mario (Mario Hezonja) – me oleme Euroliiga tasemel. Seega oli see nende noorte poiste vastu otsustav.“