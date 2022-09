VIDEO JA FOTOD | Jälle valus kaotus! Eesti korvpallikoondis jäi tugevale Horvaatiale napilt alla

Vähemalt kahepunktiline võit Horvaatia üle tähendaks, et surnud ringis jääks Eesti omavaheliste mängude korvide vahe plussi ja see tagaks ka edasipääsu.

Variante on veelgi, aga nagu öeldud, tuleb esmalt Horvaatiat võita. See on aga keeruline ülesanne. C-grupi teise vooru matšis Suurbritanniaga kõndisid horvaadid esimesel poolajal nagu unes, aga 20 minuti järel oldi ikkagi 37:31 ees. Teisel poolajal käristati vahe ilma suurema vaevata kuni 35 punkti peale. Esimeses voorus kaotas Horvaatia Kreekale 85:89.