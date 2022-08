F1-s lahvatanud kummaline skandaal peaks järgmisel nädalal saama lahenduse. Horner: on selge, et kõik pole siin õige

F1 sarjas lahvatas augusti alguses omapärane skandaal. Alpine teatas, et meeskonnast lahkuvat kahekordset maailmameistrit Fernando Alonsot hakkab asendama valitsev F2 maailmameister Piastri, kes on Alpine'i juuniorprogrammi sõitja.

Austraallane (21) teatas paar tundi hiljem, et teda Alpine'i ridades ei näe. „Alpine on ilma minu nõusolekuta avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on vale ja ma pole Alpine'iga 2023. aastaks lepingut sõlminud. Ma ei sõida järgmine aasta Alpine'is,“ sõnas Piastri Twitteri vahendusel. Loe pikemalt siit.

Mis saab Piastrist edasi, pole endiselt selge. Erinevad portaalid on juba mõnda aega kirjutanud, et Piastril on olemas eelleping McLareniga. Sel nädalal teataski McLaren, et koos selle hooajaga lõppeb koostöö Daniel Ricciardoga, mis andis juttudele ainult hoogu juurde.

Küll aga pole Alpine veel alla andnud ning tiimi pealik Otmar Szafnauer on korduvalt mõista andnud, et juriidiliselt on õigus neil ja Piastril on Alpine'iga siduv leping. Maineka väljaande Autosport teatel teeb advokaaditest koosnev vormel 1 sarja nn lepingukomitee juhtumi osas otsuse järgmisel nädalal. Lepingukomitee otsustab, kas Piastri on lepinguliselt Alpine'iga seotud või võib ta McLareniga liituda.

F1 karussell naases sel nädalal pikalt suvepausilt, kui pühapäeval toimub Belgia GP. Võistlusnädalavahetuse ajal on ka teiste F1 tiimide pealikutelt uuritud, mida nad Piastri juhtumist arvavad.

„Minu jaoks on oluline, et juuniorprogramme austatakse,“ rääkis Autospordile Mercedese boss Toto Wolff. „Arvan, et mõni noor võiks olla ettevaatlik, mida nad Twitteris suure organisatsiooni kohta kirjutavad. Usun karmasse ja väärikusse. Ma ei hakka aga kohut mõistma, sest ma ei tea, milline olukord juriidiliselt on.“