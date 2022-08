Miks keeldus Piastri istumast Alpine’i F1 autosse? Sest temas on tšempioniainest

Teisipäeval nägi sotsiaalmeedias tsirkust: esmalt kuulutas Alpine’i F1 meeskond välja, et tuleval aastal istub nende autosse austraallane Oscar Piastri, mispeale too avaldas oma postituses, et ta ei istu Alpine’i rooli. See pani vormelifännid kulmu kergitama. Et kuidas võtab noor sõitja julguse keelduda ihaldatud kohast F1 sarjas ajal, kui neid jätkub ainult valitutele ehk suurriikidest pärit meestele (Zhou Guanyu ja Yuki Tsunoda) ja rikaste või kuulsate isikute poegadele (Lance Stroll, Nicholas Latifi ja Mick Schumacher).