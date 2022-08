Ametlik: McLareni vormel 1 meeskond lõpetab Ricciardoga lepingu

Kuigi Ricciardol oli McLareniga kehtiv leping kuni 2023. aasta lõpuni, siis ometi otsustasid meeskonna juhid austraallase lepingust välja osta. „McLaren Racing ja Daniel Ricciardo võivad mõlemad kinnitada, et Danieli 2023. aasta leping on varakult lõpetatud. Mõlemad osapooled jõudsid kokkuleppele, et ta lahkub meeskonnast käesoleva hooaja järel,“ seisis McLareni pressiteates.