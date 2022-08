Täielik fopaa! Vormel 1 meeskond andis teada lepingust, mida tegelikult ei eksisteerinud

Kuigi Alpine'i sotsiaalmeedia kontodel ilutsevad endiselt postitused, mis kinnitavad, et tiimi endine noorsõitja Piastri on nendega uueks hooajaks lepingu sõlminud , siis 21-aastase austraallase sõnul ta järgmisel aastal kohe kindlasti Prantsusmaa meeskonna eest ei võistle.

„Alpine on ilma minu nõusolekuta avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on vale ja ma pole Alpine'iga 2023. aastaks lepingut sõlminud. Ma ei sõida järgmine aasta Alpine'is,“ sõnas Piastri Twitteri vahendusel.