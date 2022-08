Hyundai rallimeeskond avaldas tiimijuhile toetust

„Hyundai jätkab tiimijuhi kohusetäitja Julien Moncet`t toetamist, kes juhib meeskonna tegevust WRC-sarjas ja ETCR-sarjas. Me tunnustame kogu meeskonna suuri jõupingutusi WRC-sarjas, mis on toonud kaks järjestikust võitu Soome ja Belgia rallidelt. Need tulemused näitavad, et liigume õiges suunas - seda on kinnitanud ka meie sõitjate sõnumid,“ seisab Hyundai pressiteates.

Pärast Belgia rallit tunnistas Tänak Delfile, et Hyundais on suured probleemid, mida on tarvis kiiremas korras lahendada. „Vajame tugevat juhti, kes töö käima paneks. Struktuur tuleks paika saada. Hyundail on kõvasti potentsiaali, see, et võidame aastas kaks-kolm rallit, pole meie tase,“ tunnistas Tänak ja lisas, et praegune tiimipealiku kohusetäitja pole see mees, kes peaks ametikõrgendust saama.