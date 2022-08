Tänak tunnistas Delfile, et Hyundais suured probleemid, mida on tarvis kiiremas korras lahendada. „Vajame tugevat juhti, kes töö käima paneks. Struktuur tuleks paika saada. Hyundail on kõvasti potentsiaali, see, et võidame aastas kaks-kolm rallit pole meie tase,“ tunnistas Tänak ja lisas, et praegune tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet pole see mees, kes peaks ametikõrgendust saama. Sama juttu rääkis ta pärast rallit kõigile ajakirjanikele, kes sel teemal küsimusi esitasid.