Itaalia meedia avaldas Hyundai WRC-meeskonna uue tiimijuhi nime

WRC autoralliga pole Boullier varem seotud olnud. Itaalia portaali andmetel tähendab Hyundai otsus palgata uus juht väljaspoolt meeskonda, et nad tahavad alustada puhtalt lehelt. Lisaks näitavat see otsus, et Lõuna-Korea autotootja meeskonnas on juhtohjad prantsuskeelse leeri käes.

Hyundaid esindav Ott Tänak tunnistas pärast Belgia ralli võitu Delfile, et tiimis on suured probleemid, mida on tarvis kiiremas korras lahendada. „Vajame tugevat juhti, kes töö käima paneks. Struktuur tuleks paika saada. Hyundail on kõvasti potentsiaali, see, et võidame aastas kaks-kolm rallit, pole meie tase,“ tunnistas Tänak ja lisas, et praegune tiimipealiku kohusetäitja Moncet pole see mees, kes peaks ametikõrgendust saama.