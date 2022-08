F1 tiimi pealik kritiseeris skandaali sattunud sõitjat: olen F1-s olnud üle 30 aasta ja midagi sellist pole ma varem näinud

F1 sarjas lahvatas möödunud nädalal veider skandaal. Möödunud teisipäeval teatas Alpine, et meeskonnast lahkuvat kahekordset maailmameistrit Fernando Alonsot hakkab asendama valitsev F2 maailmameister Oscar Piastri.

Austraallane (21) teatas paar tundi hiljem, et teda Alpine'i ridades ei näe. „Alpine on ilma minu nõusolekuta avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on vale ja ma pole Alpine'iga 2023. aastaks lepingut sõlminud. Ma ei sõida järgmine aasta Alpine'is,“ sõnas Piastri Twitteri vahendusel.

Seejärel ongi Alpine'i ja Piastri tulevik olnud segane. Vormelimaailmas spekuleeritakse, et noor sõitja on käed löödud mõne teise tiimiga. Mitme erineva portaali teatel on selleks McLaren.

Alpine'i pealik Otmar Szafnauer selgitas väljaandele El Confidencial, kuidas segane olukord tekkis. „Meil on novembrist saadik olnud kehtiv leping Piastriga. Oleme advokaatidega suhelnud ning nende sõnul on leping kehtiv,“ sõnas ta. „Antud kontraht lubab meil Piastri 2023. aastaks F1 tiimi edutada. See on ka põhjus, miks sellise pressiteatega välja tulime.“

„See võimalus on olemas ka 2024. aastaks,“ rääkis Szafnauer, lisades, et esialgne plaan oli jätkata Alonsoga ka järgmisel aastal ning Piastri 2023. aastaks teise tiimi laenule saata. Kõik muutus aga siis, kui Alonso meeskonna jaoks üllatuslikult teatas, et siirdub Aston Martinisse karjääri lõpetavat Sebastian Vettelit asendama.

„Alonso otsustas mis tahes põhjusel - arvan neid teadvat, aga peate temalt ise küsima - minna Aston Martinisse. Seega otsustasime jõustada lepingu Piastriga ning anda talle võimalus meie masinas,“ lisas Szafnauer. Tiimi juht ei mõistnud, miks Piastri, kes pole veel F1-s sõitnud, Alpine'is võimalust kasutada ei soovi.