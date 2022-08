Koondises uues rolliv olev Timo Tammemaa: saan teha midagi, mida olen väga ammu tahtnud teha

Pikaaegne põhidiagonaalründaja Renee Teppan on kogu suve tegelenud õlaprobleemidest taastumisega ning pole kindel, kas ta pühapäevases EM-i valiksarja mängus Belgia vastu üldse koosseisu kuulubki. „Timo on algusest peale olnud diagonaal ja tema peale on kõige rohkem kaarte pandud: alguses võib-olla vähem, nüüd juba rohkem. See on selge, et tema on hetkel diagonaal,“ kommenteeris Teppan. Loe pikemalt siit: Poola esiliigas karjääri jätkav Renee Teppan: seda võimalust oli mul alguses endale kindlasti raske pähe määrida