Poola esiliigas karjääri jätkav Renee Teppan: seda võimalust oli mul alguses endale kindlasti raske pähe määrida

EM-valiksarjale läheb selles rollis vastu hoopis Timo Tammemaa, kes aastaid on tegutsenud temporündajana. Teppan, kes suve alguses käis Hispaanias õlga ravimas, on koondise juures tagasi ning valmistub koos teistega pühapäeval algavaks EM-valiksarjaks. Pallitrennidega liitus ta aga teistest koondislastest hiljem ning ka möödunud nädala kontrollmängudes Soome vastu käis ta platsil vaid ühes geimis.

„Näete ise, kerkin küll, pole hullu midagi,“ kirjeldas Teppan pärast kolmapäeva õhtust trenni enda vormi. „Natuke ehk otsin mingitest kohtadest abi, aga ise eriti probleemi ei näe. Teatud korduste arv on vaja kätte saada ja harjuda sellega, et olla trennis väljakul kaks tundi järjest. Endal on suurem isu mängida kui lastakse.“