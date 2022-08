Kahekordset maailmameistrit Fernando Alonsot hakkab asendama Jüri Vipsi endine konkurent

Alpine'i meeskond sai eile ebameeldiva üllatuse osaliseks, sest selgus, et kahekordne maailmameister Fernando Alonso on sõlminud järgmisteks aastateks Aston Martiniga pika lepingu.

Prantsusmaa tiimi pealiku Otmar Szafnaueri jaoks oli tegemist ootamatu uudisega: „Loomulikult olin kuulnud, et Aston Martin on temast huvitatud, aga enne pressiteadet ei teadnud ma asjast midagi. Küsisin selle kohta varem ka temalt (Alonsolt) endalt ning ta kinnitas, et ei ole midagi allkirjastanud. Seega olin uudist lugedes pisut üllatunud,“ vahendab Sky Sports rumeenlase sõnu.