Maailmarekordimees Kevin Mayer otsustas siiski ümber ja tuleb Müncheni EM-ile võistlema

Alles mõned päevad tagasi avaldas prantslane, et ei kavatse „99-protsendilise tõenäosusega“ EM-il osaleda. „See oleks vigastuste osas liiga suur risk,“ vahendas News in France möödunud nädala alguses mehe sõnu. „Järgmised suured eesmärgid on tuleva aasta MM ja kahe aasta pärast toimuv Pariisi olümpia. Olen 99% kindel, et ma ei lähe Münchenisse.“