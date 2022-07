Uibo tegi vigadest õiged järeldused ja kerkis tagasi laineharjale. Kes pääsevad EM-ile?

Trenni maailmameister pole tiitel

Kui kergejõustikuliidu juhatus otsustas Uibo mullu normi täitnud Karel Tilga asemel MM-koondisse kinnitada, arvas mõni, et see on mõttetu käik – Uibo ei suuda ju enam nagunii tulemust teha! Pole normgi täidetud.

29-aastast Põlvast pärit atleeti on alati saatnud kahtlused. Kui ta hakkas USA-s Georgias õppides 8000 punkti piirist muudkui üha kaugemale üle keksima, siis öeldi: no seda teeb ta ainult seal üliõpilasvõistlustel. Kõva materdamine läks lahti pärast Rio de Janeiro olümpial kuulitõukes nulli saamist. Isegi pärast Birminghami sise-MM-il pronksi teenimist ei adunud EOK kohe, et just teda tuleks toetada. Doha MM-i eel ei oodatud Uibolt hõbedat, veel vähem 8604 punkti. Ja kui Tokyo olümpial jäi saagiks üksnes 8037 ja 15. koht, oligi kriitikutel otsus küps – sealt ei tule enam midagi.