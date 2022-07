Kontaveiti ekstreeneri palganud Raducanu langes kriitika alla. „Temast saab Putini propaganda tööriist“

Maailma kümnenda reketi Raducanu valik ei meeldi aga mitmele Suurbritannia parlamendi saadikule. Näiteks Leiboristliku partei esindaja Chris Bryant hoiatas Raducanut, et temast võib saada Venemaa presidendi Vladimir Putini propaganda tööriist.

Bryant, kes kuulub parlamendis väliskomisjoni, nõuab, et noor tennisist lõpetaks viivitamatult oma koostöö Tursunoviga.

„Kreml kujutab seda kui PR-võitu ja näitab sellega, et Suurbritannia ei hooli Ukraina sõjast. Seetõttu oleks kahju, kui Emma [Raducanu] selle [koostööga] edasi läheks. Kutsun teda üles sügavalt järele mõtlema ja vähemalt Putini barbaarse sõja hukka mõistma,“ ütles Bryant Telegraphile .

Kriitiline oli ka konservatiiv Julian Knight, kes on parlamendis spordi- ja kultuurikomisjonis. „Seda on ebameeldiv näha, et venelane juhendab Suurbritannia parimat tõusvat talenti,“ ütles Knight.