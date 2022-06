Kontaveidi ja Tursunovi koostöö katkemise põhjuseks on treeneri viisaprobleemid

"Tahaksin teatada, et me ei jätka Anetiga koostööd. Tahan tänada Anetti selle võimaluse eest, õnnitleda teda karjääri parima edetabelikoha eest ja soovida talle edaspidiseks palju edu. Tunnen uhkust tehtud töö eest ning olen pisut kurb, kuid vahel saavad head asjad lihtsalt otsa. Tänan veelkord ja palju edu!" kirjutab Tursunov.

Kontaveit ja Tursunov alustasid koostööd eelmise aasta suvel. Eestlanna hooaeg tegi kohe 180-kraadise pöörde. Olles kaotanud neli matši järjest, võitis ta augustis Clevelandi WTA 250, septembris Ostrava WTA 500, oktoobris Moskva WTA 500 ja Rumeenia WTA 250 turniiri ning pääses novembris Mehhikos toimunud WTA aastalõputurniirile.

Tänavu veebruaris jäi Kontaveit löömatuks Peterburi WTA 500 turniiril ning pääses Doha WTA 1000 turniiril finaali. Kõige selle tulemusena kerkis ta täna avaldatud maailma edetabelis teisele kohale. Tursunovi juhendamisel võitis Kontaveit 45 ja kaotas vaid 14 matši.

18. mail Tallinna linnavalitsuses toimunud WTA turniiri pressikonverentsil küsiti Kontaveidilt, kuidas on Ukrainas toimuv sõda tema suhteid Tursunoviga mõjutanud. "Ei taha seda teemat pikalt kommenteerida," ütles Kontaveit. "Sõda on mõjunud mulle rusuvalt ja vaimselt on keeruline sellega toime tulla, aga tunded ja muud, mis treeneriga seonduvad, jätaks enda teada."

Mängijana maailma edetabelis 20. kohale jõudnud venelane oli varem juhendanud valgevenelannat Arina Sabalenkat ja venelannat Jelena Vesninad.

Kontaveit: mul on vaja treenerit, kes saab minuga kaasas käia

Kontaveit selgitas koostöö lõppemist ERR-i vahendusel: "Põhjus on see, et kuna tal on Venemaa pass, on tal praegu väga keeruline saada viisasid, ta ei saa minuga paljudele turniiridele kaasa tulla. Ma ikkagi tunnen, et mul oleks vaja treenerit, kes saab minuga kaasas käia ja kellel selliseid praktilisi probleeme nii palju ei ole."